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أرباح البحري السعودية تهبط 68% في الربع/2

Mon Jul 24, 2017 1:45pm GMT
 
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الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري اليوم الاثنين هبوط أرباحها الفصلية 68.4 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت ربحا صافيا قدره 153.9 مليون ريال (41 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة مقابل 487.1 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن إجمالي مبيعات الربع الثاني بلغ 1.39 مليار ريال مقارنة مع 1.84 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2016.

وعزا البيان هبوط صافي ربح الربع الثاني إلى "انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام ومعدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص.. وارتفاع تكلفة وقود السفن نظرا لارتفاع الأسعار خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من عام 2016".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 