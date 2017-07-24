ملخص-نمو صافي ربح مصرف الراجحي السعودي 6.3% في الربع/2

القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - مصرف الراجحي السعودي:

* نمو صافي الربح 6.34 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.182 مليار ريال مقارنة مع 2.052 مليار قبل عام.

* ودائع العملاء بلغت 285.39 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 272.65 مليار قبل عام بزيادة 4.67 بالمئة.

* محفظة القروض والسلف بلغت 232.80 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 224.52 مليار قبل عام بزيادة 3.69 بالمئة.