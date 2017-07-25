مقدمة 1-ارتفاع أرباح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية في الربع/2

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الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح بنسبة 1.25 بالمئة في الربع الثاني من السنو.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت 194.5 مليون ريال (51.9 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقابل 192.1 مليون ريال قبل عام.

وعزا البيان الارتفاع إلى "زيادة حصة أرباح الشركة الناتجة من الاستثمار في شركة اس.كيه أدفانسد المحدودة (شركة تابعة) على الرغم من الانخفاض الهامشي في الأرباح التشغيلية وذلك نتيجة لارتفاع أسعار اللقيم بالرغم من الزيادة في حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع".

وأضاف أن المبيعات بلغت 604.4 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 546.4 مليون قبل عام.