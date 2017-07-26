أرباح حلواني إخوان السعودية تهبط 63% في الربع/2

الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة حلواني إخوان السعودية اليوم الأربعاء إنها سجلت انخفاضا بنسبة 63 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت صافي ربح قدره 12.1 مليون ريال (3.23 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 32.9 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن المبيعات بلغت 192.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 236.7 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2016.