نمو أرباح الاتصالات السعودية 8% في الربع/2

الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الاتصالات السعودية اليوم الأربعاء إنها حققت زيادة نسبتها ثمانية في المئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن ربحها الصافي بلغ 2.377 مليار ريال (حوالي 630 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 2.202 مليار ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو "ارتفاع إجمالي الإيرادات والمصاريف الأخرى بمبلغ 484 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

كانت الاتصالات السعودية قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إنها تعتزم توزيع ريال واحد للسهم أرباحا نقدية عن الربع الثاني من 2017.