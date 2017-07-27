ملخص-البنك السعودي للاستثمار يسجل زيادة في أرباح الربع/2
27 يوليو تموز (رويترز) - البنك السعودي للاستثمار:
* يحقق صافي ربح 355.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام مقابل 321.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
* دخل العمولات الخاصة في الربع الثاني 846 مليون ريال مقابل 773 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
* ودائع العملاء حتى نهاية يونيو حزيران من العام الحالي 66.56 مليار ريال مقابل 68.09 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.
* القروض والسلفيات حتى نهاية يونيو حزيران من العام الحالي 61.63 مليار ريال مقابل 61.25 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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