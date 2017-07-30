تصحيح رسمي-ملخص-تراجع أرباح البنك الأول السعودي في الربع/2

(لتصحيح إجمالي دخل الرسوم الخاصة في النقطة الثانية إلى 974 مليون ريال بدلا من 701 مليون ريال مقارنة مع 984 مليون ريال وليس 609 ملايين قبل عام)

27 يوليو تموز (رويترز) - البنك الأول:

* صافي الربح 322 مليون ريال في الربع الثاني من العام مقابل 540 مليون ريال قبل سنة.

* إجمالي دخل الرسوم الخاصة 974 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 984 مليون قبل عام.

* ودائع العملاء 81.77 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقابل 86.41 مليار قبل عام.

* القروض والسلف 70.74 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران مقابل 77.90 مليون قبل عام.