زين السعودية تتحول للربحية في الربع/2

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال زين السعودية للاتصالات اليوم الأحد تحولها للربحية في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن صافي الربح بلغ ثمانية ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 328 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى "انخفاض في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية... وتخفيض تكلفة التوزيع والتسويق بمبلغ 130 مليون ريال".

زين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وفي النصف الأول من العام بلغت أرباح زين 53 مليون ريال مقابل خسارة 578 مليونا في النصف الأول من 2016.

تملك زين الكويتية 37 بالمئة في الشركة السعودية.