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لمحة -تراجع سهم الأول السعودي بفعل نتائج دون التوقعات

Sun Jul 30, 2017 7:16am GMT
 
[-] نص [+]

* أسهم البنك الأول تتراجع 2.4 بالمئة إلى 12.30 ريال في أول عشر دقائق من المعاملات.

* البنك حقق 322 مليون ريال (86 مليون دولار) ربحا في الربع الثاني من السنة بانخفاض 40 بالمئة عنه قبل عام.

* كانت الأهلي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس توقعتا 369 مليون ريال و368.6 مليون على الترتيب.

* البنك قال إن نفقات التشغيل قفزت 48.4 بالمئة بسببب زيادة مخصصات انخفاض القيمة المرتبطة بخسائر الائتمان والاهلاكات واستهلاك الديون والإيجارات.

* تراجعت الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بمقدار الثلث في الربع الثاني.

* يجري البنك محادثات اندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

* نتائج معظم البنوك الأخرى متباينة.

* المؤشر السعودي منخفض 0.2 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 