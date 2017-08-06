صافي ربح مجموعة سامبا المالية السعودية يهبط 3% في الربع/2
الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - تراجع صافي ربح مجموعة سامبا المالية السعودية بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.
وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إنه حقق 1.27 مليار ريال ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع 1.31 مليار ريال قبل عام.
وأوضح البيان أن صافي الربح انخفض نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.5 بالمئة الناتج بدوره عن ارتفاع مخصصات الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلف 120.52 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 130.82 مليار ريال قبل عام.
وسجلت ودائع العملاء 171.27 مليار ريال في نهاية النصف الأول مقارنة مع 172.12 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2016. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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