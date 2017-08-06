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صافي ربح دار الأركان السعودية‭ ‬ يهبط 75% في الربع/2

Sun Aug 6, 2017 1:44pm GMT
 
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الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها دار الأركان للتطوير العقاري السعوديةاليوم الأحد هبوط أرباحها الصافية 74.7 بالمئة في الربع الثاني من العام. وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت ربحا صافيا قدره10.9 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 43.2 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن إجمالي المبيعات بلغ 456.5 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 407.6 مليون ريال في الفترة المقابل من 2016. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 