صافي ربح بترورابغ السعودية يقفز في الربع/2
الكويت 8 أغسطس آب (رويترز) - قفز صافي ربح شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية 213 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت 316 مليون ريال (84.3 مليون دولار) في الربع الثاني من 2017 مقارنة مع 101 مليون ريال قبل عام.
وذكر البيان أن هذا الصعود يعود إلى "ارتفاع هامش التكرير وتحسن الأسعار للبتروكيماويات وتحسن الدخل بالإضافة أن المبيعات كانت أفضل خلال الربع الحالي".
وأضاف البيان أن هذا الأمر قابله "جزئيا انخفاض في أسعار النفط".
وبلغ إجمالي مبيعات بترورابغ 8.84 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة مع 6.34 مليار ريال قبل عام. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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