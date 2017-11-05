المملكة القابضة السعودية تتحول للربحية في الربع/3

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحولت شركة المملكة القابضة السعودية إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 247.5 مليون ريال (66 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع خسارة بلغت 355 مليون ريال قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن ارتفاع الأرباح يعود إلى الإرتفاع في الإيرادات والأرباح التشغيلية من الفنادق ودخل التوزيعات وكذلك تحقيق أرباح ومكاسب من استثمارات.

وقال البيان إن هذه الزيادة جاءت ”على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغلية للفنادق وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى“.

وبلغت إيرادات المملكة القابضة 550 مليون ريال مقارنة مع 313 مليون ريال قبل عام.