إعادة-مقدمة 1-أرباح السعودية للكهرباء ترتفع في الربع/3 مع انخفاض النفقات

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الخبر (السعودية) 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت السعودية للكهرباء، التي تسيطر عليها الدولة، زيادة بلغت 6.8 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام اليوم الاثنين نظرا لانخفاض النفقات بفعل تحسن الكفاءة في الشركة.

وحققت السعودية للكهرباء ربحا بلغ 5.26 مليار ريال (1.40 مليار دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول، بحسب إشعار للبورصة، ارتفاعا من 4.92 مليار ريال قبل عام.

وأشارت الشركة، التي تسعى الحكومة لإعادة هيكلتها لتحسين الكفاءة، إلى ارتفاع إيرادات التشغيل من المبيعات الموسمية.

وتعود هذه النتائج المالية بشكل كبير إلى أسباب موسمية نظرا للتغير الكبير في الطلب على الكهرباء بين فصل الشتاء وفصل الصيف الذي يدفع ارتفاع درجات الحرارة خلاله معظم المنازل والشركات إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء.

وقال زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء في تصريحات لتلفزيون العربية إن شركته تمكنت من تحقيق وفورات بما يقرب من ثمانية ملايين برميل من الوقود هذا العام نظرا لتحسن الكفاءة إضافة إلى 25 مليون برميل من الديزل.

ومثل معظم الشركات السعودية المدرجة في البورصة، تبنت السعودية للكهرباء المعايير المحاسبية العالمية آي.إف.آر.إس في يناير كانون الثاني. وقالت الشركة إنه تمت إعادة صياغة بعض أرقامها نتيجة لذلك.

وفي 2016، بدأت الحكومة السعودية في رفع أسعار الكهرباء والماء والوقود لتخفيف أعباء الدعم في الميزانية.

وعلى الرغم من ذلك، قال مسؤولون سعوديون إن من المستبعد أن تغير زيادة الأسعار النمو المتوقع في الطلب.

ومن المرجح إرجاء موجة ثانية لرفع أسعار الكهرباء والوقود كانت متوقعة هذا العام.

وقالت السعودية للكهرباء إن تغييرات الأسعار لن تؤثر تقريبا على أرباحها، حيث ستوازن الزيادة في مبيعات الكهرباء ارتفاع النفقات المرتبطة بزيادة أسعار الوقود.

وتخطط السلطات لتقسيم السعودية للكهرباء إلى أربع وحدات، في إطار خطة لتحسين كفاءتها. وتمت دراسة العملية ومن المتوقع أن تشهد بعض التقدم في العام القادم.

وردا على سؤال بشأن إعادة الهيكلة، قال الشيحة إن المسألة قيد الدراسة بين أطراف مختلفة معنية بقطاع الكهرباء.

وتخطط المملكة لتنويع مزيج الطاقة بإضافة نحو عشرة جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023 لخفض كميات النفط الخام المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتصديرها بدلا من ذلك.

وفي الشهر الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة الرئيسي في المملكة، مذكرة تفاهم مع صندوق سوفت بنك فيجن لتوليد ثلاثة جيجاوات من الطاقة الشمسية في 2018 من خلال السعودية للكهرباء.

ورد الشيحة بالإيجاب على سؤال من العربية حول ما إذا كان ذلك جزءا مما أعلنته الحكومة بشأن 9.5 جيجاوات.

وفي إطار الاتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق سوفت بنك فيجن، تدرس الحكومة السعودية بيع حصة أقلية في السعودية للكهرباء إلى سوفت بنك فيجن.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 74.3 في المئة في السعودية للكهرباء التي تقدر أصولها بنحو 100 مليار دولار.