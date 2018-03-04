مقدمة 1-نمو أرباح السعودي الفرنسي 13% في الربع/4 دون التوقعات

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الرياض 4 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي الفرنسي، خامس أكبر بنك من حيث الأصول في المملكة، اليوم الأحد ارتفاع صافي ربحه 13.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليأتي دون توقعات بعض المحللين.

وقال السعودي الفرنسي، المملوك جزئيا لبنك كريدي أجريكول، في بيان إلى البورصة إنه حقق ربحا صافيا قدره 423 مليون ريال (113 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 374 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2016.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا فصليا قدره 854.41 مليون ريال.

وعزا البنك الزيادة في صافي الربح إلى”ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.25 بالمئة“.

وبلغت ودائع العملاء 150.95 مليار ريال في نهاية 2017 بانخفاض 4.74 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت القروض والسلف 5.81 بالمئة إلى 121.94 مليار ريال.

وفي بيان منفصل، قال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.35 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2017.