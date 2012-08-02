انخفاض أرباح بي.ايه.إي سيستمز مع تأخر استكمال صفقة سعودية

لندن 2 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت بي.ايه.إي سيستمز البريطانية انخفاض أرباحها ثلاثة بالمئة في النصف الأول من العام متأثرة بتأخر اتمام صفقة رئيسية مع السعودية بالاضافة إلى تقليص الانفاق العسكري في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت أكبر شركة للصناعات الدفاعية في أوروبا اليوم الخميس إن أرباحها قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الديون بلغت 939 مليون استرليني (1.46 مليار دولار) في ستة شهور حتى نهاية يونيو حزيران مع تراجع المبيعات عشرة بالمئة إلى 8.33 مليار استرليني.

وأضافت بي.ايه.إي التي تنتج مقاتلات تورنادو وهي جزء من كونسورتيوم يوروفايتر أنها تتوقع تحقيق بعض النمو في العام بأكمله شريطة اتمام الصفقة السعودية.

وقالت الشركة في بيان "نتوقع تحقيق نمو متواضع في الارباح الأساسية للسهم بافتراض الخروج بنتيجة مرضية من مفاوضات اتفاق السلام في 2012."

ووقعت السعودية عقدا مع بي.ايه.إي في 2007 لشراء 72 طائرة تايفون تم تسليم 24 منها للقوات الجوية الملكية السعودية. وتبلغ قيمة الصفقة المعروفة باسم اتفاق السلام 4.5 مليار استرليني.

ومن المتوقع استكمال محادثات بين الشركة والسعودية بشأن تعديل الأسعار في الصفقة خلال الشهور المقبلة.

ورفعت الشركة التي ستنتج الجيل التالي من الغواصات النووية في بريطانيا التوزيعات المؤقتة أربعة بالمئة إلى 7.8 بنس للسهم.

كان من المتوقع أن تحقق بي.ايه.إي أرباحا قبل الضرائب والفوائد واستهلاك الديون قدرها 920 مليون استرليني وفقا لبيانات تومسون رويترز.