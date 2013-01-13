ملخص- ارتفاع خسائر كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع/4

القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة كيان السعودية للبتروكيماويات:

- كيان السعودية للبتروكيماويات تسجل خسائر 194.45 مليون ريال في الربع/4 بارتفاع 1.9% عن الربع المقابل.