مقدمة 2-صافي ربح ساب السعودي يتجاوز التوقعات في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) تحقيق زيادة أكبر من المتوقع في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بلغت 24.4 في المئة حيث ارتفعت محفظة القروض وودائع المستهلكين وأرباح العمولات الخاصة خلال العام.

وقال ساب وهو رابع أكبر البنوك السعودية المدرجة في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين إنه حقق ربحا صافيا بلغ 815 كليون ريال (217.3 مليون دولار) في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2012 مقارنة مع 655 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق. وأرجع الفضل في الزيادة إلى ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المصاريف التشغيلية.

وبلغ إجمالي الربح التشغيلي في الربع الرابع من 2012 1.23 مليار ريال بزيادة بلغت 9.5 في المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ متوسط توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن صافي الربح في الربع الرابع 771.7 مليون ريال.

وبلغ صافي ربح البنك 3.240 مليار ريال(864 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 2.888 مليار في 2011.

وزاد صافي ربح العمولات الخاصة في الربع الأخير من 2012 بنسبة 12.4 في المئة عنه قبل عام إلى 821 مليون ريال. وزاد الصافي للعام بأكمله ثمانية في المئة مقارنة مع العام السابق.

وارتفعت محفظة قروض ساب 13.3 في المئة في 2012 إلى 96.1 مليار ريال في نهاية العام.

وزادت ودائع العملاء في نهاية 2012 بنسبة 14.1 في المئة عنها قبل عام إلى 120.4 مليار ريال كما زاد إجمالي الأصول 13 في المئة في 2012 إلى 156.7 مليار ريال.

(الدولار = 3.7505 ريال سعودي)