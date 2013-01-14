مقدمة 1-نمو أرباح بنك الرياض 10% في 2012

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القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين ان صافي أرباح البنك زادت عشرة بالمئة في عام 2012 بدعم من نمو دخل العمليات.

وبلغ صافي ربح البنك 3.466 مليار ريال(924 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 3.149 مليار في 2011 .

وزادت أرباح البنك 4.1 بالمئة في الربع الأخير الى 810 ملايين ريال لكنها جاءت دون متوسط توقعات تسعة محللين بأرباح قدرها 821.9 مليون ريال.

وعزا البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت ارتفاع أرباح العام الى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وبلغ إجمالي ربح العمليات 6.786 مليار ريال في 2012 بارتفاع 8.1 بالمئة عن 2011.

وقال البنك في نهاية ديسمبر الماضي ان مجلس إدارته أوصى بتوزيع 975 مليون ريال على المساهمين عن أرباح النصف الثاني من 2012 بواقع 0.65 ريال للسهم.