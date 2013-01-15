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مقدمة 1-تراجع أسعار البتروكيماويات يهبط بأرباح سبكيم السعودية 15% في 2012

Tue Jan 15, 2013 6:09am GMT
 
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القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) انخفاضا 14.8 بالمئة في صافي أرباح عام 2012 بضغط من تراجع أسعار البتروكيماويات.

وبلغ صافي ربح الشركة 601.2 مليون ريال (160.3 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول الماضي مقابل 705.9 مليون ريال في 2011. وتراجعت أرباح الشركة 25.3 بالمئة في الربع الأخير إلى 157.7 مليون ريال.

وتأسست سبكيم عام 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 3.6 مليار ريال وتعمل الشركة في امتلاك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

وعزت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء تراجع الأرباح إلى الانخفاض في أسعار المنتجات بالرغم من ارتفاع كميات الانتاج أربعة بالمئة.

وأضافت الشركة ان ارتفاع المبيعات خلال 2012 "ساهم بشكل نسبي في الحد من الانخفاض في نتائج الشركة."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 