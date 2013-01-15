مقدمة 1-بيان: نمو صافي ربح الأسمنت السعودية 31.4% في الربع/4

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جدة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الأسمنت السعودية في بيان إلى البورصة اليوم الثلاثاء إنها سجلت زيادة أكبر من المتوقع في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بلغت 31.4 في المئة مدعومة بالطلب المحلي.

وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 277.7 مليون ريال (74 مليون دولار) في الربع الأخير من العام مقارنة مع 211.4 مليون قبل عام.

وكان أربعة محللين توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 255.5 مليون ريال في المتوسط.

وزادت الأرباح التشغيلية 36.8 في المئة إلى 300.9 مليون ريال ارتفاعا من 220 مليون ريال في الربع الأخير من 2011.