نمو أرباح أسمنت تبوك السعودية 35% في 2012 بفضل المبيعات

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - دفعت المبيعات القوية لشركة أسمنت تبوك السعودية أرباحها السنوية للارتفاع 35 بالمئة خلال 2012.

وبلغ صافي ربح الشركة 184.20 مليون ريال(49.12 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل 136.90 مليون ريال في 2011.

وعزت أسمنت تبوك نمو الأرباح في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت إلى "ارتفاع كمية المبيعات... وارتفاع الكفاءة الإنتاجية وترشيد المصاريف."

ولم تخض الشركة في تفاصيل المبيعات أو قيمتها .ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالشركة للتعقيب.

وقفزت أرباح الشركة 62 بالمئة خلال الربع الأخير من 2012 الى 45.50 بالمئة من 28 مليون ريال في الربع المقابل من 2011.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)