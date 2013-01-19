نمو صافي ربح سابك 11% في الربع/4 لكن النتائج دون التوقعات

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر مجموعة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية اليوم السبت عن زيادة 11.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي لكنه جاء دون توقعات المحللين.

وقالت سابك إنها حققت مبيعات قوية وإن الأسعار ارتفعت في الربع الأخير عنها قبل عام لكن أرباح العام بأكمله انخفضت رغم نمو المبيعات الإجمالية.

وتراجع صافي أرباح العام 15.5 بالمئة إلى 24.7 مليار ريال (6.59 مليار دولار) مقارنة مع 2011 عندما شهدت الشركة أداء قياسيا على مدى عدة فصول متتالية.

وقالت مجموعة الكيماويات والمعادن والأسمدة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 5.83 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح بلغ 5.24 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

ونتائج الربع الأخير أقل بنسبة 7.6 بالمئة عن صافي ربح الربع الثالث.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق أكبر شركة سعودية مدرجة 6.39 مليار ريال في المتوسط.