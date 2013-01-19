نمو صافي ربح المراعي السعودية 29% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

جدة (السعودية) 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المراعي السعودية في بيان للبورصة اليوم السبت إنها حققت زيادة 29.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

وحققت شركة الألبان والمنتجات الغذائية ربحا صافيا بلغ 369 مليون ريال (98.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتية 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 286 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة في المتوسط 320 مليون ريال في الربع الرابع.

وقالت في البيان "يعود سبب ارتفاع المبيعات ونمو الأرباح في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى الأداء القوي لجميع المنتجات بصفة عامة ولمنتجات الدواجن والمخبوزات بصفة خاصة."

وقالت المراعي في بيان منفصل إنها تنوي توزيع 1.25 ريال للسهم عن نتائج العام بأكمله.

ونمت أرباح التشغيل 27.4 بالمئة إلى 437 مليون ريال في الربع الأخير.

وتعمل المراعي على التوسع خارج سوقها الرئيسية في منطقة الخليج. وفي ديسمبر استحوذت الشركة على فوندومونت التي تملك وتدير مزارع في الأرجنتين بهدف توفير الأعلاف لمواشيها ودواجنها.

كانت المراعي قالت في نوفمبر تشرين الثاني إنها تعتزم إصدار الشريحة الثانية من برنامج سندات إسلامية مقومة بالريال لمستثمرين من القطاع الخاص خلال أشهر. وجمعت الشركة مليار ريال من الشريحة الأولى في مارس آذار وبلغ الاكتتاب في تلك الشريحة 4.7 مثل المعروض.