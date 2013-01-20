مقدمة 1- نمو صافي ربح معادن السعودية 45% في الربع/4

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جدة (السعودية) 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في بيان إلى بورصة السعودية اليوم الأحد إن أرباحها الصافية ارتفعت 45 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزة توقعات المحللين بعدما بدأت إنتاج الأمونيا وثنائي فوسفات الأمونيا.

وحققت شركة التعدين الحكومية أرباحا صافية قدرها 406 ملايين ريال (108.3 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 280 مليون ريال في الفترة نفسها من 2011.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز أن تحقق الشركة صافي أرباح ما بين 316.1 و397 مليون ريال.

وعزت معادن نمو صافي الأرباح في الربع الأخير إلى بدء الإنتاج التجاري للأمونيا وثنائي فوسفات الأمونيا الذي يستخدم في الأسمدة الصناعية.

وارتفعت أرباح التشغيل 47 في المئة إلى 721 مليون ريال في الربع الرابع.

وتمر الشركة بمرحلة نمو سريع للإنتاج مع خطط لبناء مصفاة جديدة بتكلفة 1.5 مليار دولار وإضافة خط جديد لمصهر قائم واستثمار 5.6 مليار دولار في مشروع للفوسفات.

كانت معادن أعلنت في ديسمبر كانون الأول أنها جمعت تسعة مليارات ريال من خلال قرض إسلامي للمساهمة في تمويل مشروعاتها المستقبلية.