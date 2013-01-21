مقدمة 1-نمو صافي ربح المملكة القابضة 11.6% في الربع/4

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جدة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المملكة القابضة شركة الاستثمار التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال في بيان للبورصة اليوم الإثنين إن أرباحها الصافية ارتفعت 11.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها 209.6 مليون ريال (55.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 187.8 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال البيان "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع أرباح الشركة من دخل الاستثمارات العقارية ومكاسب من بيع الفنادق وارتفاع توزيعات الأرباح وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والادارية."

وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الأخير اثنين بالمئة إلى 290.6 مليون ريال مقارنة مع 285 مليونا في الفترة ذاتها قبل عام.

وتملك شركة الاستثمار حصص أقلية في بعض أكبر شركات العالم. وإلى جانب كونها من أكبر المساهمين في سيتي جروب تملك الشركة أيضا حصصا في نيوز كورب التابعة لروبرت مردوك وموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في ديسمبر كانون الأول إنها حققت ربحا قدره 32.9 مليون دولار من بيع فندق بلازا بنيويورك إلى مجموعة هندية.