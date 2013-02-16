الطيار السعودية توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن أرباح النصف/2

وبلغ صافي ربح المجموعة 755.3 مليون ريال‭ ‬(201.4 مليون دولار) في 2012 مقابل 612 مليون ريال في 2011.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم السبت أن أحقية التوزيع ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في 27 فبراير شباط وسيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن 2012 نحو خمسة ريالات للسهم.