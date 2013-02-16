الطيار السعودية توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن أرباح النصف/2
القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - أوصت مجموعة الطيار للسفر السعودية بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2012.
وبلغ صافي ربح المجموعة 755.3 مليون ريال (201.4 مليون دولار) في 2012 مقابل 612 مليون ريال في 2011.
وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم السبت أن أحقية التوزيع ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في 27 فبراير شباط وسيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن 2012 نحو خمسة ريالات للسهم.
وتعمل الطيار ومقرها الرياض في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم خدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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