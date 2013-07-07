نمو صافي ربح المراعي السعودية 5% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - سجلت المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا قاربت نسبته خمسة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام الجاري بدعم من نمو العمليات الأساسية.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 398.2 مليون ريال (106.2 مليون دولار) مقابل 379.5 مليون قبل عام بزيادة 4.9 بالمئة.

وخلال النصف الأول من 2013 نما صافي الربح 5.1 بالمئة إلى 653.3 مليون ريال من 621.6 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات وإلى "النمو المستمر في الأعمال الأساسية من منتجات الألبان والعصائر والمخابز في جميع المناطق الجغرافية.

وأضافت أن نمو الأرباح يرجع أيضا إلى "الأثر المالي لتوحيد القوائم المالية للشركة الدولية للألبان والعصائر لأول مرة في نتائج الربع الثاني للعام 2012."

كانت المراعي رفعت حصتها في شركة الألبان والعصائر وهي مشروع مشترك مع شركة المشروبات الأمريكية العملاقة بيبسيكو من 48 بالمئة إلى 52 بالمئة مقابل 84 مليون ريال.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.