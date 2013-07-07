صافي ربح جرير السعودية يقفز 18% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي نحو 18 بالمئة في الربع الثاني من 2013 بدعم من نمو المبيعات وزيادة الفروع.

وقالت الشركة - التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية - إن صافي ربح الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران بلغ 126.2 مليون ريال (33.6 مليون دولار) بزيادة 17.9 بالمئة عن 107 ملايين قبل عام.

وخلال النصف الأول من 2013 زاد صافي الربح 13.2 بالمئة إلى 307.1 مليون ريال من 271.2 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية عزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات معظم الاقسام وخاصة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى زيادة عدد فروع مكتبة جرير من 30 إلى 32 فرعا خلال هذه الفترة من العام."

وارتفعت مبيعات جرير في الربع الثاني 18.1 بالمئة إلى 1.258 مليار ريال من 1.065 مليار قبل عام.

كان محمد العقيل رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز في ابريل نيسان إن شركته تتطلع لتحقيق نتائج أفضل في خانة العشرات مع افتتاح فروع جديدة في النصف الثاني.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)