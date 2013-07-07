صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يقفز نحو 35% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح مصرف الإنماء السعودي نحو 35 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 241 مليون ريال (64.3 مليون دولار) مدعوما بزيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 241 مليون ريال مقابل 179مليونا قبل عام بزيادة 34.6 نقطة.

وعزا البيان نمو الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

وفي النصف الأول من العام بلغ صافي ربح البنك 463 مليون ريال بزيادة 40.3 بالمئة من 330 مليونا قبل عام.

ووفقا للبيان بلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الثاني 559 مليون ريال بزيادة 15.5 بالمئة عن مستواه المسجل قبل عام عند 484 مليون ريال.

ونمت قيمة محفظة الإقراض 38.4 بالمئة إلى 41.6 مليار ريال في الربع الثاني من 30.04 مليار قبل عام في حين قفزت ودائع العملاء 40.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 36.5 مليار ريال من 25.9 مليار.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.