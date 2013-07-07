سافكو السعودية توزع ستة ريالات للسهم عن النصف الأول من 2013

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) إنها أقرت توزيع ملياري ريال (533.3 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع ستة ريالات للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الأحد 15 يوليو تموز الجاري.

ولم تعلن سافكو بعد عن نتائج الربع الثاني لكنها كانت قد سجلت نموا نسبته 18 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من نمو الأسعار.

وسافكو مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.