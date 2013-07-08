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سابك السعودية توزع ريالين للسهم عن النصف/1

Mon Jul 8, 2013 1:17pm GMT
 
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الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها أقرت توزيع ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع ريالين للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس 18 يوليو تموز الجاري.

ولم تعلن سابك بعد عن نتائج الربع الثاني لكنها كانت قد سجلت انخفاضا نسبته عشرة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بفعل تأثر المبيعات بعمليات صيانة.

وسابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 