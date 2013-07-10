مقدمة 1-نمو أرباح أسمنت ينبع السعودية 27% في الربع/2

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القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة أسمنت ينبع السعودية خامس أكبر منتج للأسمنت في المملكة اليوم الاربعاء إن صافي ربحها في الربع الثاني من 2013 زاد 26.85 بالمئة بدعم من زيادة المبيعات نتيجة الطلب المحلي.

وأضافت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية ان صافي ربحها بلغ 284 مليون ريال في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 216 مليونا في الربع المقابل من 2012.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى "زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب المحلي."

وزاد صافي ربح الشركة 44.7 بالمئة الى 521 مليون ريال في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وقالت اسمنت ينبع ان ارتفاع الأرباح خلال الستة أشهر الاولى من 2013 يعود الى "زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب المحلي وبدء تشغيل خط الانتاج الخامس في أبريل 2012."

‭‭وتأسست أسمنت ينبع في 1977 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.05 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك حصة قدرها 11.8 بالمئة وصندوق الاستثمارات العامة بحصة قدرها عشرة‬‬‬‬‬ بالمئة.