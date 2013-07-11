أرباح بنك الجزيرة السعودي تقفز 29.5% في الربع/2

الرياض 11 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الجزيرة السعودي نموا تجاوزت نسبته 29 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع الدخل من العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 167 مليون ريال (44.5 مليون دولار) مقابل 129 مليونا قبل عام بزيادة 29.5 بالمئة.

وفي النصف الأول من العام زاد صافي ربح البنك 14.7 بالمئة إلى 312 مليون ريال من 272 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وعزا البيان نمو الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 6.8 بالمئة إلى 891 مليون ريال في النصف الأول من 843 مليونا قبل عام.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 22.3 بالمئة إلى 33.3 مليار ريال حتى نهاية يونيو حزيران من 27.23 مليار قبل عام.

ونمت ودائع العملاء 21.2 بالمئة إلى 45.2 مليار ريال من 37.2‭‭ ‬‬مليار قبل عام.