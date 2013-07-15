انخفاض أرباح حلواني إخوان السعودية 4% في الربع/2

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - شركة حلواني إخوان السعودية:

- صافي رباح الربع الثاني بلغ 21.9 مليون ريال مقابل 22.8 مليون قبل عام بانخفاض 3.95 بالمئة.

- صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 52.8 مليون ريال مقابل 40.9 مليون قبل عام بزيادة 29.1 بالمئة.

- تراجع الأرباح الفصلية يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وأخذ مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وبطء حركة المخزون.