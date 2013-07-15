Wed 9 Aug 2017 | 1:15 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

انخفاض أرباح حلواني إخوان السعودية 4% في الربع/2

Mon Jul 15, 2013 6:21am GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - شركة حلواني إخوان السعودية:

- صافي رباح الربع الثاني بلغ 21.9 مليون ريال مقابل 22.8 مليون قبل عام بانخفاض 3.95 بالمئة.

- صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 52.8 مليون ريال مقابل 40.9 مليون قبل عام بزيادة 29.1 بالمئة.

- تراجع الأرباح الفصلية يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وأخذ مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وبطء حركة المخزون.

- نمو أرباح النصف الأول يرجع إلى زيادة المبيعات 11 بالمئة إلى 489 مليون ريال من 440 مليونا قبل عام. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 