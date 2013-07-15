مقدمة 1-نمو المبيعات يرفع أرباح الاسمنت السعودية نحو 6% في الربع/2

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الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة نموا قاربت نسبته ستة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع الطلب المحلي لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 307 ملايين ريال (81.9 مليون دولار) مقابل 290 مليونا قبل عام بزيادة 5.86 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قيمتها 333.4 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي ربح الشركة 5.03 بالمئة إلى 647 مليون ريال من 616 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات الاسمنت نتيجة لزيادة الطلب المحلي."

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات.

وتدعم السياسة التوسعية للحكومة السعودية النشاط التجاري وترفع الطلب على المواد الخام والاسمنت في ظل مشروعات عملاقة ينفذها القطاعان الحكومي والخاص.

وفي ابريل نيسان أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت في ظل النمو العمراني ومشروعات التنمية شملت استيراد كميات إضافية وإنشاء مصانع جديدة.