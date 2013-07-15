نمو المبيعات يرفع أرباح اسمنت ينبع السعودية نحو 27% في الربع/2

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اسمنت ينبع السعودية خامس أكبر منتج للاسمنت في المملكة نمو صافي ربح الربع الثاني من العام نحو 27 بالمئة بدعم من ارتفاع المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 274 مليون ريال (73.1مليون دولار) مقابل 216 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 26.85 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام قفز صافي الربح 44.7 بالمئة إلى 521 مليون ريال من 360 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب المحلي."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات.

‭‭وشهدت سوق الأسمنت المحلية أزمة معروض على مدى ‬‬‬ العام الماضي ‭‭‭ مما دفع الشركات لزيادة الإنتاج والعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لتوفير الطلب في ظل إنفاق أكبر بلد مصدر للنفط في العالم‬‬‬ ‭‭‬‬‬820 ‭‭‭مليار‬‬‬‬‬ ريال على مشروعات التنمية.

وفي ابريل نيسان أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت في ظل النمو العمراني ومشروعات التنمية شملت استيراد كميات إضافية وإنشاء مصانع جديدة.

‭‭‭‭‭‭‭ وتأسست أسمنت ينبع في 1977 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.05 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك حصة قدرها 11.8 بالمئة وصندوق الاستثمارات العامة بحصة قدرها عشرة‬‬‬‬‬ بالمئة.