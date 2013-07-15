تراجع خسائر كيان السعودية 27% في الربع/2

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت خسائر كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 27.4 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من تحسن الهوامش وانخفاض النفقات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الخسارة بلغ 238.24 مليون ريال (63.5 مليون دولار) مقابل 328.32 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وفي النصف الأول من العام انخفضت خسائر الشركة نحو اثنين بالمئة إلى 393.1 مليون ريال من 399.4 مليون قبل عام.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى " تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات وانخفاض النفقات المالية ومخصص الزكاة."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكانت الشركة بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمجمع الشركة الذي يضم 16 مصنعا إلى ستة ملايين طن من البتروكيماويات.

تأسست كيان عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال.