مقدمة 1- نمو أرباح موبايلي السعودية 13.4% في الربع/2 متجاوزة التوقعات

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الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية قفزة تجاوزت نسبتها 13 بالمئة في أرباح الربع الثاني بدعم من زيادة الإيرادات وتحسن كفاءة التشغيل لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.61 مليار ريال (429.3 مليون دولار) مقابل 1.42 مليار قبل عام بزيادة 13.37 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط بقيمة 1.53 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 12.25 بالمئة إلى 2.95 مليار ريال من 2.63 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت الشركة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية نمو الأرباح إلى "ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال وإيرادات البيانات وتحسن الكفاءة التشغيلية."

ووفقا للبيان قفزت الأرباح التشغيلية للشركة 12.5 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.65 مليار ريال من 1.46 مليار قبل عام.

وخلال النصف الاول ارتفعت الأرباح التشغيلية 10.8 بالمئة إلى 3.01 مليار ريال من 2.7 مليار قبل عام.

وارتفعت إيرادات النصف الأول من العام تسعة بالمئة إلى 11.6 مليار ريال من 10.7 مليار قبل عام.

وتتنافس موبايلي كلا من شركة الاتصالات السعودية - ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الخليج - وشركة زين السعودية.