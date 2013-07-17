صافي ربح الزامل السعودية يقفز 14% في الربع/2

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة الزامل للاستثمار الصناعي السعودية نموا تجاوزت نسبته ‭‭14‬‬ بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني بدعم من زيادة المبيعات وتحسن هوامش الأرباح.

وقالت الشركة التي تعمل في صناعة أجهزة تكييف الهواء والهياكل الحديدية في بيان نشر اليوم الأربعاء على الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 63.6 مليون ريال (16.9 مليون دولار) مقابل 55.8 مليون قبل عام وذلك بارتفاع نسبته 14.05 بالمئة.

وخلال النصف الاول من العام ارتفع صافي الربح 35.4 بالمئة إلى 126.3 مليون ريال من 93.3 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع المبيعات وتحسن في الهوامش في قطاعات الحديد والتكييف في السعودية والخارج."

تعمل الزامل التي يبلغ رأسمالها المدفوع 600 مليون ريال في مجال تصنيع وإنتاج أجهزة تكييف الهواء والمنتجات الإنشائية الحديدية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط وأبراج نقل الطاقة والاتصالات.

وتوجد مصانع الشركة الرئيسية في مدينة الدمام كما تملك مصانع في مصر وفيتنام وإيطاليا ولديها شراكتان استراتيجيتان إحداهما مع جنرال إلكتريك والأخرى مع مجموعة كانام الكندية.