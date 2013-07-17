صافي ربح سبكيم السعودية يقفز 28% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - سجلت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قفزة قاربت نسبتها 28 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع المبيعات وتحسن أداء المصانع لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره اليوم الأربعاء الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 174 مليون ريال (46.4 مليون دولار) مقابل 136.1 مليون قبل عام بزيادة 27.8 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 115.3 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع كميات المبيعات إضافة الى تحسن أداء المصانع بعد الصيانة الدورية المجدولة في الربع الأول...(والتي) ساهمت في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 17.1 بالمئة إلى 238.5 مليون ريال من 287.7 مليون قبل عام وذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة نتيجة لتوقف العمل بمعظم مصانع الشركة خلال الربع الاول لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

كانت الشركة قالت امس الثلاثاء إنها أقرت توزيع 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) أرباحا عن النصف الاول بواقع 0.6 ريال للسهم.

وفي يونيو حزيران قالت سبكيم إنها تدرس جدوى الاندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات وهي خطوة في حال نجاحها ستخلق خامس أكبر كيان في قطاع البتروكيماويات السعودي بقيمة سوقية 14.5 مليار ريال.

وقد تأسست سبكيم عام 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 3.6 مليار ريال وتعمل الشركة في امتلاك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.