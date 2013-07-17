مقدمة 1-أرباح صافولا السعودية ترتفع 14% في الربع/2 متجاوزة التوقعات

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الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي نموا بنحو 14 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 387.8 مليون ريال (103.4 مليون دولار) مقابل 341.3 مليون قبل عام بارتفاع نسبته 13.62 بالمئة.

وكان خمسة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 372.99 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني.

ونقل البيان عن عبد الرؤوف المناع العضو المنتدب للمجموعة قوله إن صافي ربح الربع الثاني زاد 6.2 بالمئة عن التوقعات التي أعلنتها الشركة من قبل عند 365 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي الربح 17.03 بالمئة إلى 683 مليون ريال من 583.6 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "النمو المتميز والمستمر في أداء قطاع زيوت الطعام والنمو المتواصل في المبيعات وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم المبيعات.