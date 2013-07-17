نمو المبيعات يرفع أرباح اسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 13% في الربع/2

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ثاني أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا تجاوزت نسبته 13 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 297 مليون ريال (79.2 مليون دولار) مقابل 262 مليونا قبل عام بزيادة 13.36 بالمئة.

وخلال النصف الاول من العام ارتفع صافي الربح 3.7 بالمئة إلى 566 مليون ريال من 546 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت الشركة نمو الارباح إلى "زيادة مبيعات الاسمنت نتيجه زيادة الطلب المحلي."

ولم تذكر الشركة - وهي الوحيدة التي تملك ثلاثة مصانع للاسمنت في السعودية - حجم أو قيمة المبيعات في الربع الثاني.

وتدعم السياسة التوسعية للحكومة السعودية النشاط التجاري وترفع الطلب على المواد الخام والاسمنت في ظل مشروعات عملاقة ينفذها القطاعان الحكومي والخاص.

وفي ابريل نيسان أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت في ظل النمو العمراني ومشروعات التنمية شملت استيراد كميات إضافية وإنشاء مصانع جديدة.

وتأسست أسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريال. ومن بين كبار المساهمين في الشركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة قدرها 37.4 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 14.3 بالمئة.