نمو أرباح هرفي السعودية نحو 4% في الربع/2 بدعم المبيعات

الرياض 18 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية نموا طفيفا قاربت نسبته أربعة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 51.2 مليون ريال (13.6 مليون دولار) مقابل 49.3 مليون قبل عام بارتفاع 3.85 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي الربح 8.9 بالمئة إلى 97.7مليون ريال من 89.9 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات وزيادة الكفاءة التشغيلية في القطاعات المختلفة". ولم يذكر البيان قيمة المبيعات.

وقالت الشركة إنها افتتحت خمسة مطاعم جديدة خلال النصف الأول من العام.

من ناحية أخرى قالت الشركة في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح نقدية بواقع 1.75 ريال للسهم عن النصف الاول من العام وتستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس أول اغسطس آب.

وتعمل هرفي في إنشاء وإدارة مطاعم الوجبات السريعة وتوريد المواد الغذائية الجاهزة وتصنيع وبيع الخبز والحلويات. وتأسست عام 1981 ويبلغ رأسمالها 270 مليون ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)