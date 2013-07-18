صافي ربح الحكير السعودية يقفز 37% في الربع/1

الرياض 18 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية نحو 37 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس اذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة.

وقالت الشركة في بيان نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 165.2 مليون ريال (44.05 مليون دولار) مقابل 120.9 مليون قبل عام بزيادة 36.6 بالمئة.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وبرشيكا وجاك اند جونز وماسيمو دوتي وبرومود وفيرو مودا كما تسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة المبيعات لنفس المتجر وافتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة ودمج اعمال شركة نسك للمشاريع التجارية."

وفي يوليو تموز 2012 قالت الحكير إنها وقعت اتفاقا لشراء مجموعة نسك للمشاريع التجارية المحدودة "الجديعي" مقابل 730 مليون ريال وسيجري سداد قيمة الاستحواذ من خلال قرض طويل الأجل.

وتدير "الجديعي" عددا من العلامات التجارية العالمية من بينها مانجو واوكايدي وجيري ويبر وومانز سيكريت واسترادا فيروس وغيرها.

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات. لكنه أشار إلى نمو الأرباح التشغيلية 61.7 بالمئة إلى 175.1 مليون ريال في الربع الأول من 108.3 مليون في الربع المقابل من 2012.

وتأسست فواز الحكير عام 1990 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.05 مليار ريال وتعمل في أسواق كل من السعودية ومصر والاردن وقازاخستان والمغرب والجزائر.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)