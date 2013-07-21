مقدمة 1-ارتفاع أرباح سابك السعودية 14% في الربع/2

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القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفاعا نسبته 14بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من انخفاض تكاليف المبيعات.

وبلغ صافي ربح أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية 6.04 مليار ريال (1.61 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 5.3 مليار ريال قبل عام.

وكان عشرة محللين استطلعت رويترز اراءهم توقعوا أن تحقق سابك في المتوسط أرباحا قدرها 6.4 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة الأرباح إلى "انخفاض تكاليف المبيعات والأعباء المالية بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بعض المنتجات."

ولم تذكر الشركة في بيانها الذي نشر على الموقع الالكتروني للسوق السعودية أرقام مبيعات الربع الثاني.

وبلغت مبيعات سابك 46.74 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 48.34 مليار قبل عام.

وكانت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد ألقت بظلالها على الأداء المالي لسابك في الأرباع الأخيرة مع تباطؤ الطلب على المنتجات الرئيسية للشركة مثل البتروكيماويات والمعادن والأسمدة.