أرباح الخضري السعودية تهوى 43% في الربع/2

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - أدت زيادة أعباء التمويل وراتفاع المصاريف الادارية إلى هبوط أرباح شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية 43 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة 25.4 مليون ريال (6.77 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 44.5 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللان في بيت الاستثمار العالمي جلوبل وأرقام كابيتال أن تحقق الخضري أرباحا صافية قدرها 29.5 مليون و20 مليون ريال على الترتيب.

وتعمل الشركة في المقاولات والإنشاءات ومشاريع البنية التحتية.

وعزت الشركة في بيان نشر اليوم بموقع البورصة السعودية هبوط الأرباح إلى "الزيادة في أعباء التمويل بنسبة 21 بالمئة... وزيادة المصاريف الادارية والعمومية بنسبة 22 بالمئة... وارتفاع التكاليف المباشرة لمواد البناء ومقاولي الباطن."

وبلغ صافي ربح الشركة 43.7 مليون ريال في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 86.3 مليون ريال قبل عام.

واتخذت المملكة في الأشهر الماضية إجراءات جديدة صارمة للتصدي للبطالة بين السعوديين جعلت الشركات الخاصة تواجه صعوبات في توظيف المغتربين. ويبلغ عدد المغتربين المسجلين حاليا في المملكة نحو تسعة ملايين شخص.

وأثرت اصلاحات سوق العمل على شركة الخضري في الفصول الأخيرة. وهبط صافي ربح الشركة في الربع الأخير من 2012 بنسبة 50 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2011 .

ويبلغ رأسمال الشركة 531.250 مليون ريال موزعا على 53.125 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم.