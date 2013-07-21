رئيس سابك: راضون عن النتائج في ظل تباطؤ الاقتصاد في أوروبا والصين

من مروة رشاد

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية راضية عن النتائج الفصلية التي تحققت في الربع الثاني والتي جاءت في حدود ما توقعته الشركة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع الماضي أن يكون 2013 مماثلا لعام 2012 في ظل "نقص النمو" في الاقتصادات العالمية لاسيما الصين وأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سابك عن نمو نسبته 14 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام ليصل إلى 6.04 مليار ريال (1.61 مليار دولار) مقابل 5.3 مليار ريال قبل عام.

وكان عشرة محللين استطلعت رويترز اراءهم توقعوا أن تحقق سابك في المتوسط أرباحا قدرها 6.4 مليار ريال في الربع الثاني.

وقال الماضي "النتائج مرضية بالنسبة لنا وحسب توقعاتنا كشركة نظرا للظروف السائدة عالميا وتباطؤ الاقتصاد العالمي ونقص النمو في الاقتصادات الكبيرة في الصين وأوروبا...أوروبا الأكثر تضررا بين كل المناطق."

وأوضح الماضي أنه في ظل تلك الأوضاع سيكون عام 2013 مماثلا للعام الماضي مضيفا أن من الصعب التكهن بما إذا كانت الأرباح سترتفع أم ستنخفض خلال ما تبقى من العام.

وقال "من الصعب للغاية التكهن بما إذا كانت الأرباح سترتفع أم ستنخفض لأننا نتحدث عن اقتصادات العالم. إذا مضت خططنا قدما وظل الوضع الاقتصادي دون تغيير فاعتقد أننا سنبلي بلاء حسنا ولكننا نتحدث عن معادلة يصعب التكهن بها."