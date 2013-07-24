الطيار السعودية توزع ريالين للسهم أرباحا عن الربع/2

الرياض 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الأربعاء إنها أقرت توزيع أرباح نقدية قيمتها 240 مليون ريال (64 مليون دولار) بواقع ريالين للسهم عن الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن الأرباح - التي تمثل 20 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم - تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الأحد 18 اغسطس آب.

كانت مجموعة الطيار سجلت زيادة 24 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني ليصل إلى 302 مليون ريال بفضل تحسن المبيعات لكن النتائج جاءت أقل من توقعات قدرها 341 مليون ريال للمحللين في شركة أرقام كابيتال.

وتعمل الطيار ومقرها الرياض في تنظيم الرحلات السياحية وخدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.