نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 4.6% بنهاية يوليو

ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة مساء أمس الثلاثاء بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 22.22 مليار ريال (5.92 مليار دولار) مقارنة مع 21.25 مليار في الفترة ذاتها من 2012 بزيادة 4.6 بالمئة.